Finanzielle Probleme hemmen Handball-Liga

Apropos: Die Liga ist über den Sommer geschrumpft. Lauterach stieg aus finanziellen Gründen aus, ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Deshalb stehen statt idealen zehn nur acht Teams in den Startlöchern. Darunter befinden sich vier Future-Teams, also Zweier-Mannschaften von Erstligisten. „Als Spieler bekommt man das natürlich mit, aber interessieren tut es mich nicht. Ich verstehe es aber schon“, sagt Aufhauser über die finanzielle Thematik in der Liga. „Es wäre sicher ein Potenzial da. Man sieht, dass es bergauf geht“, bleibt er optimistisch.