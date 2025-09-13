So will Musikfestival auch Kunst-Banausen locken

Musik an ungewöhnliche Orte zu bringen und das zum Großteil gratis, ist das Konzept der Veranstaltungsreihe. „Dadurch kommen auch Leute zu uns, die zwar kulturbesonnen sind, sich aber sonst nicht für diese Art von Musik Karten kaufen würden“, sagt der Salzburger Musiker Danny Rico. Seine Bandformation „Drip“ verwebt klassische Musikstrukturen mit jazziger Harmonik. Das Quartett hofft, mit dem Auftritt in der Skybar des arte Hotels, neue Fans auf sich aufmerksam machen zu können.