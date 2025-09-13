So will Musikfestival auch Kunst-Banausen locken

Das mehrtägige Musikfestival Take The A-Train (TTAT) findet bis inklusive Sonntag rund um den Hauptbahnhof in Salzburg statt. Der Eintritt zu den Konzerten ist Großteils gratis. Das Angebot lockt so auch Besucher an, die sonst kaum Zugang zu Jazz und Co. finden.
Was haben der Bahnhofsvorplatz, die Andräkirche und das arte Designhotel gemeinsam? Eigentlich nichts – bis jetzt. Denn sie alle sind Schauplätze des Take The A-Train (TTAT) Musikfestivals.
Musik an ungewöhnliche Orte zu bringen und das zum Großteil gratis, ist das Konzept der Veranstaltungsreihe. „Dadurch kommen auch Leute zu uns, die zwar kulturbesonnen sind, sich aber sonst nicht für diese Art von Musik Karten kaufen würden“, sagt der Salzburger Musiker Danny Rico. Seine Bandformation „Drip“ verwebt klassische Musikstrukturen mit jazziger Harmonik. Das Quartett hofft, mit dem Auftritt in der Skybar des arte Hotels, neue Fans auf sich aufmerksam machen zu können.
Aufmerksamkeit ist auch Künstlerin Kässy garantiert. Die Sängerin, Instrumentalistin, Produzentin und Performerin zeigt, dass auch Frauen im Bereich Jazz mithalten können. Ein Schwerpunkt, den die Veranstalter heuer bewusst setzen möchten. So gibt es etwa am Samstag auch einen Talk zum Thema. Nicht das einzige neue Format, das das Festival seinen Besuchern heuer bietet. Mit der Licht-Klang-Installation „Lucid Code“ gibt es erstmals eine interaktive Skulptur beim Hotel zum Hirschen.
„Mein Ziel war es ursprünglich, das Festival zehnmal zu machen, jetzt haben wir schon die elfte Ausgabe“, freut sich Festivalgründer Andreas Neumayer. In Zusammenarbeit mit dem Jazzit Musikclub unter der Leitung von Jürgen Vonbank soll das Take The A-Train auch in den kommenden Jahren weitergehen. Den Abschluss der heurigen Ausgabe bildet der Auftritt des Grammy-prämierten Kronos Quartet am Sonntagabend in der Andräkirche.
