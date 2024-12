UHC brach Spiel nach Verletzungsschock ab

Glück im Unglück?

Am Ende konnten die Anwesenden – die Offiziellen beider Seiten einigten sich angesichts des klaren Spielstands und des allgemeinen Schockzustands darauf, nicht mehr weiterzuspielen – die Halle aber mit einem etwas besseren Gefühl verlassen. Der Verletzte gab an, dass er keine Schmerzen habe und auch die zuvor tauben Beine wieder spüre. Er wurde dennoch und zwar unter Applaus aller Anwesenden abtransportiert. „Jetzt warten wir ab, was der Verband entscheidet. Ich habe so etwas selbst noch nie erlebt. Sollten wir bestraft werden, nehmen wir das in Kauf. Wichtig ist, dass es unserem Spieler gut geht“, schloss Manhart.