Mountainbike aus Keller in Saalfelden geraubt

Viermal schaffen es die Einbrecher in die Abteile, bei drei weiteren versuchen sie es vergeblich. Der Weg nach unten ist ähnlich: erst die Haupteingangstür zum Keller aufhebeln, dann die Schlossriegel aus der Holzverkleidung reißen. Beuteziel meist: Fahrräder. Wie viel das kostet, steht auch hier noch nicht fest.