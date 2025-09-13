Mountainbike aus Keller in Saalfelden geraubt

Keller auf, Bike weg: In Saalfelden schlagen Unbekannte zu und räumen ein hochwertiges Mountainbike ab. Zuvor traf es in Bischofshofen mehrere Häuser. Ob das dieselben Täter waren, bleibt offen...
Ein Ruck am Metall, ein Knacks – und das Schloss gibt nach: In Saalfelden dringen Täter zwischen 9. und 12. September in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses ein. Sie hebeln das Schließblech, greifen sich ein hochwertiges Mountainbike und verschwinden ohne Spur. Die Schadenssumme? Noch offen. Die Polizei ermittelt.
Auch in Bischofshofen
Die Masche wirkt bekannt: Schon zuvor rollten in Bischofshofen Räder aus den Kellern. Laut Exekutive passierten dort zwischen 4. und 11. September gleich mehrere Taten.
Viermal schaffen es die Einbrecher in die Abteile, bei drei weiteren versuchen sie es vergeblich. Der Weg nach unten ist ähnlich: erst die Haupteingangstür zum Keller aufhebeln, dann die Schlossriegel aus der Holzverkleidung reißen. Beuteziel meist: Fahrräder. Wie viel das kostet, steht auch hier noch nicht fest.
