Kurz vor Ligastart

Zeller Eisbären beenden Vorbereitung ohne Sieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.09.2025 20:59
Durchschnaufen nach sieben Niederlagen: Philip Putnik.
Durchschnaufen nach sieben Niederlagen: Philip Putnik.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Ohne einen einzigen Testspiel-Sieg beendeten die Zeller Eisbären die Vorbereitung auf die neue Saison in der Alps Hockey League (AHL). Die Pinzgauer unterlagen am Samstagabend beim deutschen Drittligisten Deggendorf mit 1:3.

Sieben Testspiele, sieben Niederlagen! Die Zeller Eisbären (EKZ) blieben in der Vorbereitung ohne Sieg und starten somit ohne Erfolgserlebnis in die anstehende Spielzeit der Alps Hockey League. Erstmals in dieser Pre-Season vollzählig, zogen die Pinzgauer auch gegen Deggendorf den Kürzeren. „Die waren richtig gut und haben starke Ausländer. Wir wissen aber, was wir können, und wir wissen auch, dass wir gut sind”, wollte Klub-Ikone Philip Putnik nichts von einer Enttäuschung wissen. Festzuhalten bleibt ohnehin auch, dass die EKZ zuletzt gegen die beiden ICE-Klubs Wien und Innsbruck lange gut mithalten konnten.

Die waren richtig gut und haben starke Ausländer. Wir wissen aber, was wir können, und wir wissen auch, dass wir gut sind

Philip Putnik, Stürmer Zeller Eisbären

Vielmehr will sich Putnik mit seiner Mannschaft auf die kommende Woche konzentrieren. „Wir müssen schauen, dass wir die Kleinigkeiten richtig machen und die richtige Einstellung haben“, sagte der Stürmer im Gespräch mit der „Krone“ nach Spielende. 

Final-Neuauflage zum Alps Hockey League-Auftakt
Zum Auftakt wartet mit Jesenice gleich ein harter Brocken, denn der Vizemeister gibt seine Visitenkarte gleich am 1. Spieltag am Zeller See ab.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
