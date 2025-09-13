Zeller Eisbären beenden Vorbereitung ohne Sieg

Sieben Testspiele, sieben Niederlagen! Die Zeller Eisbären (EKZ) blieben in der Vorbereitung ohne Sieg und starten somit ohne Erfolgserlebnis in die anstehende Spielzeit der Alps Hockey League. Erstmals in dieser Pre-Season vollzählig, zogen die Pinzgauer auch gegen Deggendorf den Kürzeren. „Die waren richtig gut und haben starke Ausländer. Wir wissen aber, was wir können, und wir wissen auch, dass wir gut sind”, wollte Klub-Ikone Philip Putnik nichts von einer Enttäuschung wissen. Festzuhalten bleibt ohnehin auch, dass die EKZ zuletzt gegen die beiden ICE-Klubs Wien und Innsbruck lange gut mithalten konnten.