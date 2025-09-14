Vorteilswelt
Herbst ist Pflanzzeit

Mit Praskac wird Ihr Garten zum Paradies

Salzburg
14.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Praskac)

Wenn die Blätter sich bunt färben und die Luft angenehm frisch wird, beginnt für Gartenfreunde die schönste Zeit des Jahres: der Herbst. Genau jetzt sind die Böden noch warm genug, damit neue Pflanzen gut anwurzeln und im kommenden Frühjahr kräftig austreiben können. Wer jetzt pflanzt, spart sich im Frühling viel Arbeit – und sorgt schon heute für einen blühenden Start ins nächste Gartenjahr.

Bei Praskac – dem Pflanzenland in Tulln – warten im Herbst Angebote, die wirklich jeden Wunsch erfüllen. Mehr als 360 Obstsorten stehen zur Auswahl: vom Apfelklassiker bis hin zu Raritäten für Genießer. Für Balkone oder Terrassen gibt es praktische Säulen- und Zwergobstvarianten. Daneben locken Blumenzwiebeln, die im Frühjahr für ein Blütenmeer sorgen, robuste Heckenpflanzen für Sichtschutz und Lebensraum sowie eine riesige Auswahl an Stauden, Ziergehölzen und Sträuchern.

(Bild: Praskac)
(Bild: Praskac)

Praskac – Pflanzenland in Tulln

 Jetzt online bestellen und österreichweit liefern lassen!

Gartenglück bequem nach Hause

Das Beste daran: Wer keine Zeit für eine Fahrt nach Tulln hat, muss auf das Gartenerlebnis nicht verzichten. Mit nur wenigen Klicks können Pflanzen bequem im Praskac-Onlineshop bestellt werden – von der Hängematte aus, per Handy oder Tablet. Die Lieferung erfolgt prompt und zuverlässig direkt vor die Haustür – so kommt Gartenglück bis nach Salzburg.

Herbstangebote sichern

Noch bis 19. Oktober locken besondere Schnäppchen – ein zusätzlicher Grund, den Herbst und die Pflanzzeit voll auszukosten. Denn ob Obstbaum, Hecke oder Staude: Wer jetzt zugreift, spart Geld und freut sich auf einen Garten, der im nächsten Jahr in voller Pracht erstrahlt. Jetzt HIER entdecken.

(Bild: Praskac)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
