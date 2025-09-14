Mit Praskac wird Ihr Garten zum Paradies

Wenn die Blätter sich bunt färben und die Luft angenehm frisch wird, beginnt für Gartenfreunde die schönste Zeit des Jahres: der Herbst. Genau jetzt sind die Böden noch warm genug, damit neue Pflanzen gut anwurzeln und im kommenden Frühjahr kräftig austreiben können. Wer jetzt pflanzt, spart sich im Frühling viel Arbeit – und sorgt schon heute für einen blühenden Start ins nächste Gartenjahr.