Erste Rückschläge nach euphorischem Start

Nach einem hervorragenden Start in die neue Saison der Frauen-Bundesliga mit sieben Punkten aus neun Spielen, müssen die Red Bull Salzburg Damen jetzt auch mit Rückschlägen klarkommen. Vergangene Woche setzte es gegen Serienmeister St. Pölten eine knappe 1:2-Niederlage. Bei der Vienna taten sich die Bullen Frauen gestern auch sehr schwer, verloren 0:2.