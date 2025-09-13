Erste Rückschläge nach euphorischem Start

Salzburg Frauen müssen bei der Vienna zweite Niederlage in Folge einstecken. In diesen Wochen haben die Bullen Damen die schwierigsten Liga-Gegner vor der Brust.
Nach einem hervorragenden Start in die neue Saison der Frauen-Bundesliga mit sieben Punkten aus neun Spielen, müssen die Red Bull Salzburg Damen jetzt auch mit Rückschlägen klarkommen. Vergangene Woche setzte es gegen Serienmeister St. Pölten eine knappe 1:2-Niederlage. Bei der Vienna taten sich die Bullen Frauen gestern auch sehr schwer, verloren 0:2.
Bereits nach fünf Minuten lagen die Salzburgerinnen 0:1 zurück. Sie finden auch danach nicht in die Spur, bekamen nach einer Ecke den zweiten Gegentreffer. Zu allem Überfluss musste Trainer Dusan Pavlovic Christina Gierzinger noch vor der Halbzeit wegen körperlichen Problemen auswechseln.
Die kommenden Aufgaben heißen Sturm Graz und Austria Wien . . .
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Vienna – Red Bull Salzburg 2:0 (2:0). Tore: Pfanner (5.), Fankhauser (18.). – Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Fischer; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand, Illinger; Grabovac; G. Spinn, Gierzinger (35. Orkic), D’Angelo; Crnoja (66. Grünwald), Kobler (66. Schimm). – Hohe Warte, Gwandner.
