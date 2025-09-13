Zweiter Prozess zum kolumbianischen Koks-Deal

Die „Krone“ berichtete über den Fall einer Flachgauer Mutter (36), die – auf Auftrag ihres Ex und eines Komplizen – im Frühjahr nach Kolumbien flog, um zwei Kilo Kokain nach Österreich zu schmuggeln. Die Frau bekam dort einen präparierten Koffer mit dem Rauschgift. Im Flieger zurück wurde sie von kolumbianischen Polizisten gefasst und heimgeschickt.