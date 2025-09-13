Neun „Einser“ sprechen eine klare Spreche

Salzburg verlor am Samstag völlig verdient in Wolfsberg mit 1:3. Einmal mehr ließen die Bullen im Lavanttal fast alles vermissen. Die Noten zum Spiel von „Krone“-Sportredakteur Philip Kirchtag.
Schlager 3
An einem guten Tag hält er vielleicht das 0:1. Vorwerfen kann man ihm aber nichts.
Lainer 1
Zu oft war er nicht auf seinem Posten. Vom Routinier muss viel mehr kommen.
Gadou 1
Unsicher im Aufbau und teilweise zu weit vom Gegner. Kam beim 0:1 zu spät.
Rasmussen 1
Wieder einmal stellte sich sein fehlender Speed als Problem heraus. Instabil!
Krätzig 1
War völlig von der Rolle. Über seine Seite wurde es oft gefährlich, verlor zudem vor dem 0:3 den Ball.
Bidstrup 1
Der Kapitän blieb blass und war kaum zu sehen.
Kjaergaard 1
Konnte das Spiel nicht an sich reißen, wirkte lustlos. Musste zur Pause raus.
Alajbegovic 3
Noch der auffälligste Bulle. Kam zu zwei Halbchancen.
Kitano 1
Gefühlt jeder Ball versprang dem Japaner. Beim 0:2 ging er nicht in den Zweikampf.
Vertessen 2
Konnte sich kaum in Szene setzen. Sorgte nach einem Corner immerhin fürs 1:3.
Ratkov 1
Der formstärkste Bulle hatte keinen einzigen nennenswerten Abschluss.
Yeo 2
Blieb unauffällig.
Baidoo 3
Hatte ein, zwei Halbchancen und probierte es immer wieder mit 1:1-Duellen.
Terzic 3
Besser als Krätzig. Schlechter ging’s aber auch nicht.
Bischoff 3
Gab sein Debüt.
Diabate 2
Ohne Akzente.
Trainer Letsch 1
Wählte eine offensivere Startelf als zuletzt, diese machte sich nicht bezahlt.
