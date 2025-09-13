Hexenkessel? „Es sollte normal sein“

Als Austria Salzburg am 7. Oktober 2005 neu gegründet worden war, war Liefering-Kapitän Phillip Verhounig noch nicht einmal auf der Welt. Sonntag (Red Bull Arena, 10.30) trifft er mit seiner Mannschaft in der 2. Liga auf die Violetten. Um die Bedeutung dieses Spiels weiß der Kärntner selbstverständlich Bescheid: „Ich freue mich auf jedes Spiel gleich. Aber es ist halt etwas Besonderes, weil es schon länger nicht mehr stattgefunden hat.“ Richtig, denn zum ersten Mal seit 2016 (damals 0:0) kommt es wieder zu diesem Stadt-Derby. Verhounig war damals erst zehn Jahre jung.