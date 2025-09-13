Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Karate

Schwieriger Umstieg: „Die schlagen auch härter zu“

Salzburg
13.09.2025 19:00
Armin Selimovic (re.).
Armin Selimovic (re.).(Bild: karateinsights)

Salzburgs Karate-Nachwuchshoffnung Armin Selimovic reist mit Motivation und Lernpaketen im Gepäck drei Wochen durch Asien. Zuerst geht es auf ein Trainingslager ins Olympiazentrum von Südkorea, danach folgt sein zweiter Weltcup-Auftritt in Malaysia. Dort will er sich besser präsentieren als zuletzt in Salzburg.

0 Kommentare

Seit den Erfolgen von Alisa Buchinger (Weltmeisterin 2016) konnten Salzburgs Karateka ihre Fußstapfen noch nicht richtig füllen. Auch beim Heimweltcup in Salzburg Anfang September blieben viele weit hinter den Spitzenplätzen zurück. Mittlerweile ist Buchinger beim SSM (Schulsportmodell Salzburg) als Trainerin tätig und will die Nachwuchshoffnungen in die Weltspitze führen. Einer ihrer Schützlinge ist Armin Selimovic. Der 18-Jährige war heuer schon bei der Senioren-EM dabei, pendelt gerade zwischen Junioren und allgemeiner Klasse. „Dort sind viel erfahrenere Gegner. Die schlagen auch härter zu“, weiß der Salzburger.

Lesen Sie auch:
Dadaev (re.) fühlt sich bei der Austria gut aufgehoben.
Doppelte Funktion
Knipser zieht auch im Käfig immer voll durch
09.09.2025
Karate-EM
Salzburger brauchen für Medaille Leistungsausbruch
07.05.2025

Kurz nach Schulbeginn geht es für ihn mit dem Nationalteam gleich drei Wochen nach Asien. Im Olympiazentrum in Südkorea wartet ein Trainingslager mit dem Nationalteam, dann fliegt er weiter nach Malaysia. Dort wartet wie in Salzburg ein Series-A-Turnier, sein zweiter Auftritt in dieser Klasse. „Lernpakete habe ich schon ausgefasst. Sportlich will ich dort viele Erfahrungen sammeln und diese dann gegen die U21-Gegner anwenden“, betont Selimovic. Denn im Dezember geht es in Jesolo (It) wieder in der Youth League auf die Matte. Auf diesen Stationen soll es besser funktionieren als in Salzburg (Aus in Runde drei), der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
176.258 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
121.310 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
120.480 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3018 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2312 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1605 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf