Schwieriger Umstieg: „Die schlagen auch härter zu“

Kurz nach Schulbeginn geht es für ihn mit dem Nationalteam gleich drei Wochen nach Asien. Im Olympiazentrum in Südkorea wartet ein Trainingslager mit dem Nationalteam, dann fliegt er weiter nach Malaysia. Dort wartet wie in Salzburg ein Series-A-Turnier, sein zweiter Auftritt in dieser Klasse. „Lernpakete habe ich schon ausgefasst. Sportlich will ich dort viele Erfahrungen sammeln und diese dann gegen die U21-Gegner anwenden“, betont Selimovic. Denn im Dezember geht es in Jesolo (It) wieder in der Youth League auf die Matte. Auf diesen Stationen soll es besser funktionieren als in Salzburg (Aus in Runde drei), der nächste Entwicklungsschritt folgen.