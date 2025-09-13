Mit 16 nicht aus der Bundesliga wegzudenken

Schnell wurde klar, warum Winkler sie holte: Die 16-jährige Mittelfeldspielerin ist für ihr Alter sehr weit, zählt nicht umsonst in der Bundesliga zu den Stammspielerinnen. „Ich bin einfach extrem dankbar. Ich bin von Anfang an dabei, werde dranbleiben und weiterkämpfen. Dann werden wir sehen, was passiert“, betont die Salzburgerin. Behält sie ihre Leistungen bei, werden irgendwann auch Klubs aus dem Ausland Interesse zeigen.