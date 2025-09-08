Salzburgerin tanzt sich zu Weltcup-Silber

Zu „La Terre vue du ciel“ von Armand Amar tanzte sich die 54-jährige Vukasinovic auf Rang zwei zwischen zwei neutralen Athletinnen. Während sich Daria Popova Rang drei sicherte, ging der Tagessieg an Nursina Galieva.



Die Rollstuhltanz-WM im Visier

Schon in den kommenden Tagen starten die Vorbereitungen auf die anstehenden Events. Nach dem Weltcup in London im Oktober steigen Ende November die Weltmeisterschaften im slowakischen Kosice.