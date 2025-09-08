Salzburgerin tanzt sich zu Weltcup-Silber

Salzburgs Rollstuhltanz-Aushängeschild Sanja Vukasinovic tanzte sich am Wochenende in Italien zu auf das Weltcup-Stockerl. Die 54-Jährige holte sich mit neuer Choreographie die Silbermedaille.
„Wir sind absolut happy! Mit einem neuen Musikstil, einem neuen Outfit und einer komplett neuen Choreographie haben wir alles auf eine Karte gesetzt“, freute sich Trainerin Kerstin Govekar im Gespräch mit der „Krone“.
Zu „La Terre vue du ciel“ von Armand Amar tanzte sich die 54-jährige Vukasinovic auf Rang zwei zwischen zwei neutralen Athletinnen. Während sich Daria Popova Rang drei sicherte, ging der Tagessieg an Nursina Galieva.
Die Rollstuhltanz-WM im Visier
Schon in den kommenden Tagen starten die Vorbereitungen auf die anstehenden Events. Nach dem Weltcup in London im Oktober steigen Ende November die Weltmeisterschaften im slowakischen Kosice.
