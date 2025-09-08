Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit neuer Choreo

Salzburgerin tanzt sich zu Weltcup-Silber

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.09.2025 22:00
Große Freude bei Sanja Vukasinovic nach Weltcup-Silber in Italien.
Große Freude bei Sanja Vukasinovic nach Weltcup-Silber in Italien.(Bild: WDSFA)

Salzburgs Rollstuhltanz-Aushängeschild Sanja Vukasinovic tanzte sich am Wochenende in Italien zu auf das Weltcup-Stockerl. Die 54-Jährige holte sich mit neuer Choreographie die Silbermedaille. 

0 Kommentare

„Wir sind absolut happy! Mit einem neuen Musikstil, einem neuen Outfit und einer komplett neuen Choreographie haben wir alles auf eine Karte gesetzt“, freute sich Trainerin Kerstin Govekar im Gespräch mit der „Krone“.

Zu „La Terre vue du ciel“ von Armand Amar tanzte sich die 54-jährige Vukasinovic auf Rang zwei zwischen zwei neutralen Athletinnen. Während sich Daria Popova Rang drei sicherte, ging der Tagessieg an Nursina Galieva. 

Die Rollstuhltanz-WM im Visier
Schon in den kommenden Tagen starten die Vorbereitungen auf die anstehenden Events. Nach dem Weltcup in London im Oktober steigen Ende November die Weltmeisterschaften im slowakischen Kosice. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.533 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.338 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.355 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1403 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1337 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Mit neuer Choreo
Salzburgerin tanzt sich zu Weltcup-Silber
Regionalliga West
Für den Abstieg müsste es mit dem Teufel zugehen
Gute Laune bei Bulls
Keine Punkte, aber dafür passt das Teamgefüge
Nach GT Masters
DTM-Bosse „sehr zufrieden“ mit dem Salzburgring
Salzburger Liga
Auf Puch-Jubiläum folgt ein Treffen nach 78 Jahren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf