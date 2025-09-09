Messerattacke: „Dachten an Situation wie in Graz“

Die Schule in der Karajangasse wurde am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchsucht, bestätigt Schick gegenüber der „Krone“ und versucht auch gleich zu beruhigen: „Die Schule wurde durch die Beamten abgesichert und ist nicht gefährdet.“ Aber: Der oder die Täterin befindet sich noch immer auf der Flucht. Im Bereich der Schule wurden inzwischen zwei Messer sichergestellt – eines im Schulgebäude in der Nähe der Verletzten, „ein weiteres draußen vor dem Gebäude“, so Schick. Ob es sich bei einem der beiden Messer auch um die Tatwaffe handelt, sei noch nicht abschließend geklärt.