14-Jährige mit Stichwunden in Schule gefunden

Derzeit läuft ein Großeinsatz an einem Gymnasium in Wien-Brigittenau – zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Ersten Informationen zufolge wurde eine 14-jährige Schülerin – vermutlich durch einen spitzen Gegenstand – verletzt aufgefunden. Der Täter oder die Täterin befindet sich auf der Flucht.
Die Schule in der Karajangasse werde derzeit mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchsucht, sagt Polizeisprecherin Julia Schick zur „Krone“. Der Schulbetrieb wurde eingestellt, um nach verdächtigen Personen zu fahnden.
Dutzende Polizeikräfte vor Ort
Es könne laut Polizei bisher nur gesichert gesagt werden, dass die Schülerin vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde – etwa ein Messer. Dutzende Polizeikräfte durchkämmten die Schule nach tatverdächtigen Personen – bisher fehlt aber jede Spur von dem Angreifer.
Es besteht keine Gefahr für Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen.
Polizeisprecherin Julia Schick
Die Schule wurde durch die Beamten gesichert: „Das Schulgelände ist ungefährlich“, so Schick. Es bestehe keine Gefahr für das Lehrpersonal sowie für Schüler und Schülerinnen.
Schülerin außer Lebensgefahr
Die Schülerin wurde durch die Rettung versorgt und in ein Spital geliefert. Die Verletzungen der 14-jährigen Schülerin sind nicht lebensgefährlich, versichert Schick.
Bisher gibt es noch keine gesicherten Informationen zum Fundort der Schülerin. Auch ob es zu einem Streit kam oder die Schülerin in eine Auseinandersetzung verwickelt war, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden, hieß es von der Polizei.
