Täter auf der Flucht

14-Jährige mit Stichwunden in Schule gefunden

Wien
09.09.2025 12:12

Derzeit läuft ein Großeinsatz an einem Gymnasium in Wien-Brigittenau – zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Ersten Informationen zufolge wurde eine 14-jährige Schülerin – vermutlich durch einen spitzen Gegenstand – verletzt aufgefunden. Der Täter oder die Täterin befindet sich auf der Flucht. 

0 Kommentare

Die Schule in der Karajangasse werde derzeit mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchsucht, sagt Polizeisprecherin Julia Schick zur „Krone“. Der Schulbetrieb wurde eingestellt, um nach verdächtigen Personen zu fahnden.

Dutzende Polizeikräfte vor Ort
Es könne laut Polizei bisher nur gesichert gesagt werden, dass die Schülerin vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde – etwa ein Messer. Dutzende Polizeikräfte durchkämmten die Schule nach tatverdächtigen Personen – bisher fehlt aber jede Spur von dem Angreifer. 

Zitat Icon

Es besteht keine Gefahr für Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen.

Polizeisprecherin Julia Schick

Bisher konnten keine tatverdächtigen Personen gefunden werden – die Schule sei aber sicher, so ...
Bisher konnten keine tatverdächtigen Personen gefunden werden – die Schule sei aber sicher, so die Polizei.(Bild: P. Huber)

Die Schule wurde durch die Beamten gesichert: „Das Schulgelände ist ungefährlich“, so Schick. Es bestehe keine Gefahr für das Lehrpersonal sowie für Schüler und Schülerinnen.

Schülerin außer Lebensgefahr
Die Schülerin wurde durch die Rettung versorgt und in ein Spital geliefert. Die Verletzungen der 14-jährigen Schülerin sind nicht lebensgefährlich, versichert Schick.

Bisher gibt es noch keine gesicherten Informationen zum Fundort der Schülerin. Auch ob es zu einem Streit kam oder die Schülerin in eine Auseinandersetzung verwickelt war, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden, hieß es von der Polizei.

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Ähnliche Themen
Brigittenau
Polizei
SchuleSchüler
Loading
Wien
