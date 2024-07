So lässt Banksy unsere Künstler vor Ideen sprühen

Banksy ist Phantom und Phänomen zugleich. Bis heute ist die Identität des Künstlers geheim, seine Graffitis, Drucke, Gemälde und Installationen sind jedoch Kult, erzielen bei Auktionen Millionen. Am Donnerstag landen in Los Angeles wieder einige seiner berühmten „Ratten“-Werke unterm Hammer – während bei uns bald das Urban Art Festival in Amstetten (20./21. Juli) steigt. Dort sprühen im wahrsten Wortsinn andere vor Ideen. Auch dank Banksy ...