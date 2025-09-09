Private können sich kaum einen Neuwagen leisten

Die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Österreicher spiegelt sich auch bei den Lkw-Neuzulassungen wider. In der „Sprinter“-Klasse, also den Klein-Lkw von Handwerkern und Zustellern, gab es ein Zulassungsminus von 12,7 Prozent. Bei den Sattelzugmaschinen waren es 16,7 Prozent. Deutlich entspannter ging es bei den Bauern zu, hier blieben die Traktor-Zulassungen heuer bisher nahezu stabil.