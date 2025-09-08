Überschlag in Abtenau: Lenker befreit sich selbst

Mitten in der Nacht krachte es auf der B162: Ein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich zwar unverletzt befreien, doch die Unfallfolgen sorgten für eine Vollsperre. Als die Feuerwehr eintraf, lag die Fahrbahn voller Erdreich, Wrackteilen und auslaufendem Öl.