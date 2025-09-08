Vorteilswelt
Um Mitternacht

Überschlag in Abtenau: Lenker befreit sich selbst

Salzburg
08.09.2025 23:30
Der BMW wurde völlig zerstört.
Der BMW wurde völlig zerstört.(Bild: FF Abtenau)

Ein nächtlicher Unfall legte die B162 in Abtenau lahm: Ein Pkw landete am Dach, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Feuerwehr und Polizei arbeiteten mehr als eine Stunde, bis die Straße wieder frei war...

Mitten in der Nacht krachte es auf der B162: Ein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich zwar unverletzt befreien, doch die Unfallfolgen sorgten für eine Vollsperre. Als die Feuerwehr eintraf, lag die Fahrbahn voller Erdreich, Wrackteilen und auslaufendem Öl.

Die Feuerwehrler hatten alle Hände voll zu tun.
Die Feuerwehrler hatten alle Hände voll zu tun.(Bild: FF Abtenau)

Unter Leitung von Albin Bachler rückten 32 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen an. Sie stellten Brandschutz her, richteten den Unfallwagen mit dem Kran wieder auf und verluden ihn auf ein Abschleppfahrzeug.

Lesen Sie auch:
Am vergangenen Donnerstag überschlug sich das Feuerwehrauto bei einer Einsatzfahrt.
Fahrzeug Totalschaden
Nach Unfall der Floriani müssen Nachbarn helfen
19.08.2025
In misslicher Lage
Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube in Seekirchen
25.08.2025
Tischlerei in Flammen
Brand in Silo: Feuerwehr in Seekirchen gefordert
05.09.2025

Gleichzeitig banden sie Motoröl, sammelten Glasscherben und Wrackteile und reinigten die Straße mit einem Hochdruckrohr. Erst nach rund eineinhalb Stunden konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Polizei und Abschleppdienst unterstützten den Einsatz.

