Motorradlenker durch Sturz in Bach geschleudert

Am Dienstagvormittag kam es auf der Katschbergbundesstraße zwischen Pöham und Hüttau (Salzburg) zu einem schweren Motorradunfall. Zwei Biker stürzten nahezu zeitgleich an derselben Stelle und verletzten sich unbestimmten Grades. Einer der Lenker wurde in das Bachbett des Fritzbaches geschleudert.
Die im Bachbett verunglückte Person wurde von Sanitätern und der Wasserrettung stabilisiert und mithilfe einer Vakuummatratze (diese dient der Fixierung und Immobilisation von Trauma-Patienten im Rahmen einer Erstversorgung) sowie einer Korbtrage über die Uferböschung gerettet.
Beide Männer ins Spital gebracht
Anschließend übernahm der Rettungshubschrauber den Verletzten. Er wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.
Auch der zweite, leichtverletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Die Wasserrettung Bischofshofen, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Polizei standen mit insgesamt 13 Personen im Einsatz.
