Motorradlenker durch Sturz in Bach geschleudert

Am Dienstagvormittag kam es auf der Katschbergbundesstraße zwischen Pöham und Hüttau (Salzburg) zu einem schweren Motorradunfall. Zwei Biker stürzten nahezu zeitgleich an derselben Stelle und verletzten sich unbestimmten Grades. Einer der Lenker wurde in das Bachbett des Fritzbaches geschleudert.