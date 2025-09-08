Taferlklassler: „Freuen uns auf neue Freunde!“

Die Aufregung war am ersten Tag im umgebauten Schulgebäude in Annaberg-Lungötz bei den Kleinen groß. Erstmals gibt es eine Schule für das ganze Dorf. Gelungen war der Start in den Herbst auch in Salzburg-Maxglan – mit Schultüten inklusive.
Herausgeputzt ist an der Volksschule Annaberg zu Schulbeginn alles: Der nagelneue Zubau, schon die Kleinsten zum Teil in fescher Tracht, die Frau Direktorin. „Herzlich willkommen“ prangt groß am Eingang. Nach der Messe laufen die Kinder, allen voran die Taferlklassler mit ihren Schatztruhen, von der Kirche herunter. Zwei Mädchen haben Gitarren geschultert. Die Aufregung ist allen anzumerken. Ob sie sich freuen? „Ein bisschen“, scherzt ein selbstbewusster Bub aus der ersten Klasse.
Wir finden es cool, dass jetzt alle zusammen sind und wir auch neue Kinder kennenlernen.
Mona und Hanna, Volksschule Annaberg
Cool, dass wir in der Schule neue Tische und Sessel bekommen haben.
Samuel, dritte Klasse, Volksschule Annaberg
Klassen in Annaberg topmodern ausgestattet
Die Klassen sind mit neuen Möbeln und Whiteboards statt herkömmlicher Tafeln und Maskottchen ausgestattet. Löwen, Eulen und Frösche warten schon. Dann strömen alle in die Klassen, Ferienerlebnisse werden ausgetauscht, da und dort noch aufgeregt getuschelt.
„Sie sollen sich rundherum wohlfühlen“, freut sich Volksschuldirektorin Bettina Spannberger über das warme Flair mit viel Holz. Erstmals pilgern Kinder aus dem ganzen Ortsgebiet am ersten Schultag hierher. Die Mini-Schule in Lungötz wird zu einem Kindergarten-Zentrum umgebaut. Die Effekte für das Dorf seien positiv, meinen Eltern, Lehrer und Kinder. Auch Kritiker seien überzeugt worden.
Von 101 Kindern kommt rund ein Drittel aus Lungötz. Und sie sehen es trotz des weiteren Schulweges positiv: „Es ist cool, weil wir jetzt mehr Mädchen in der Klasse sind“, meint Sophia, Viertklasslerin aus Lungötz. Auch Matteo, 3. Klasse, freut sich, „dass sich jetzt alle im Ort besser kennenlernen.“ Und Mona, 4. Klasse, ist richtig stolz: „Mein Papa hat für die Schule das Holz verkauft.“ Ein Jahr war Bauzeit. „Die Kosten von 5,4 Millionen Euro teilen sich Land und Gemeinde“, so Ortschef Martin Promok.
Erfolgreicher Start auch in Salzburg-Maxglan
Insgesamt starteten am Montag 74.600 Salzburger Kinder und Jugendliche in den Schulalltag. Aufregung lag am ersten Tag auch an der Volksschule Maxglan 2 in der Luft. „Alles bestens. Das Jahr ist gut angelaufen“, so die Bilanz von Direktorin Jacqueline Huber nach den ersten Schulstunden.
327 Kinder gehören zu ihrer Schar, davon knapp 90 Taferlklassler. Ihr Wunsch fürs neue Schuljahr: „Freude am Lernen und bei Problemen eine offene Kommunikation!“
