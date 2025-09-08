Taferlklassler: „Freuen uns auf neue Freunde!“

Von 101 Kindern kommt rund ein Drittel aus Lungötz. Und sie sehen es trotz des weiteren Schulweges positiv: „Es ist cool, weil wir jetzt mehr Mädchen in der Klasse sind“, meint Sophia, Viertklasslerin aus Lungötz. Auch Matteo, 3. Klasse, freut sich, „dass sich jetzt alle im Ort besser kennenlernen.“ Und Mona, 4. Klasse, ist richtig stolz: „Mein Papa hat für die Schule das Holz verkauft.“ Ein Jahr war Bauzeit. „Die Kosten von 5,4 Millionen Euro teilen sich Land und Gemeinde“, so Ortschef Martin Promok.