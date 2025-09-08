Für den Abstieg müsste es mit dem Teufel zugehen

Die Ansage von Vorstand Christian Herzog („Ich erwarte einen Sieg“) half: Der FC Pinzgau fuhr im fünften Versuch den ersten Westliga-Dreier der Saison ein – 2:1 gegen Lauterach. „Spielerisch war das schon noch ausbaufähig. Wir haben aber gut verteidigt“, resümierte Trainer Florian Klausner. Nach der Abwärtsspirale hatte man sich schon Sorgen um die Pinzgauer gemacht. Mit der Situation war auch der Tiroler alles andere als zufrieden. „Ich bin nicht Trainer geworden, um 16. zu werden. Wir wollen so erfolgreich sein wie möglich. Es geht ja auch um die Entwicklung des Klubs.“