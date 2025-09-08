Messerstecherin muss 15 Jahre hinter Gitter

Laut Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft stieg sie ab, stürmte auf ihr Opfer zu und schrie: „Was? Du willst mich töten? Ich werde dich töten!“ Dabei packte sie laut Anklage ein Messer aus und stach in den Bauch der Frau. Weitere Stiche konnte der Mann durch sein Einschreiten verhindern. Das Opfer überlebte die Attacke, der Stich sei aber lebensbedrohlich gewesen. Daher ging die Staatsanwaltschaft auch von einem versuchten Mord aus.