Brand in Silo: Feuerwehr in Seekirchen gefordert

Silobrand im Salzburger Seekirchen: Laut Landeswarnzentrale ist derzeit die örtliche Feuerwehr gemeinsam mit der Salzburger Berufsfeuerwehr bei einem Tischlereibetrieb im Einsatz. Laut ersten Informationen brennt ein Silo – die Löscharbeiten könnten andauern ...
Im Seekirchener Ortsteil Ried steht derzeit ein Silo eines Holzbetriebes in Brand. Im Silo der Tischlerei ist ein Glutbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr muss das Silo ausräumen, um die Löscharbeiten voranzutreiben.
Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen wie auch der Salzburger Berufsfeuerwehr bekämpfen den Brand. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und werden noch andauern.
