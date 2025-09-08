Intendant und Dramaturg Reinhard Urbach tot

Reinhard Urbach war ein echter Kenner des Theaters, ein Allrounder, der in der Analyse und der praktischen Bühnenarbeit gleichermaßen versiert war. Er war der Begründer des Literarischen Quartiers in der Alten Schmiede und Chefdramaturg des Burgtheaters unter Achim Benning. Später leitete er das Theater der Jugend, das er sogleich neu ausrichtete. Ebendieses gab am Montag bekannt, dass Urbach am 5. September im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Vielschichtige Persönlichkeit

„Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlichen Theaterwissenschafter, Dramaturgen, ehemaligen Leiter und eine prägende Persönlichkeit des österreichischen Kulturlebens“, heißt es in der Mitteilung. Damit kommt ein Lebensweg an sein Ende, der am 12. November 1939 in der Kulturmetropole Weimar seinen Ausgang nahm.