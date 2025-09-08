Vorteilswelt
Ein Leben fürs Theater

Intendant und Dramaturg Reinhard Urbach tot

Kultur
08.09.2025 16:51
Dramaturg und Theaterwissenschaftler Reinhard Urbach ist gestorben.
Dramaturg und Theaterwissenschaftler Reinhard Urbach ist gestorben.(Bild: AP/Maximilian Urbach)

Er lebte für das Theater und die Literatur: Reinhard Urbach gründete das Literarische Quartier, war Chefdramaturg am Burgtheater und leitete das Theater der Jugend für viele Jahre. Am Freitag ist Urbach im Alter von 85 Jahren verstorben. 

Reinhard Urbach war ein echter Kenner des Theaters, ein Allrounder, der in der Analyse und der praktischen Bühnenarbeit gleichermaßen versiert war. Er war der Begründer des Literarischen Quartiers in der Alten Schmiede und Chefdramaturg des Burgtheaters unter Achim Benning. Später leitete er das Theater der Jugend, das er sogleich neu ausrichtete. Ebendieses gab am Montag bekannt, dass Urbach am 5. September im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Vielschichtige Persönlichkeit
„Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlichen Theaterwissenschafter, Dramaturgen, ehemaligen Leiter und eine prägende Persönlichkeit des österreichischen Kulturlebens“, heißt es in der Mitteilung. Damit kommt ein Lebensweg an sein Ende, der am 12. November 1939 in der Kulturmetropole Weimar seinen Ausgang nahm.

Gründer des Literarischen Quartiers
Urbach studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Geschichte an den Universitäten Köln, Bonn und Wien. Nach seiner Promotion begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, 1975 gründete er das Literarische Quartier in der Alten Schmiede in Wien und war auch dessen erster Leiter. Zu jener Zeit fungierte Urbach nicht zuletzt als Literaturreferent im Kulturamt der Stadt Wien, bevor er 1979 die Reihe „Literatur im März“ initiierte.

Leitete Dramaturgie des Burgtheaters
Unter Achim Benning wurde er bereits 1977 auch Mitglied der Dramaturgie des Burgtheaters, die er von 1979 bis 1986 – bis zum Amtsantritt von Claus Peymann – leitete. „Ich war unkündbar im Burgtheater, hätte bleiben können, hätte dann aber in irgendeinem Ausgedingezimmerchen überleben müssen“, schilderte Urbach einmal im „Presse“-Interview seinen Rückzug. SPÖ-Bürgermeister Helmut Zilk habe zudem angefragt, ob er sich nicht für das Theater der Jugend bewerben wolle.

Ab Ende der 80er an der Spitze des Theaters der Jugend
Das tat Urbach auch, übernahm 1987 die künstlerische Leitung, 1988 dann auch die Geschäftsführung. „Es war eine sehr mühsame Arbeit“, erzählte Urbach im Rückblick. „Ich habe alte Strukturen nicht zerhauen, ich hab versucht, sie langsam zu dem zu ändern, was ich mir vorgestellt hab.“ Urbach führte eine kinderbezogene Dramaturgie ein, mutete den Kindern neue ästhetische Zugänge zu, zeigte Aufklärungsstücke, für die er von konservativer Seite viel Kritik einsteckte. Bis 2002 leitete Urbach, dessen Sohn Ferdinand als kaufmännischer Geschäftsführer des einstigen Theaters an der Gumpendorfer Straße (TAG) in die Fußstapfen des Vaters trat, das Theater der Jugend, bevor er sich in den Ruhestand begab. Parallel hatte der Literatur- und Theaterfachmann immer wieder Vortragsreisen unternommen und seit 1990 auch am Institut für Theaterwissenschaft gelehrt.

Vermächtnis an Arthur-Schnitzler-Archiv
Er publizierte unter anderem über das Burgtheater und die Wiener Komödie und gab Bände zu Gerhard Fritsch und Johann Nestroy heraus – und nicht zuletzt über Arthur Schnitzler, mit dessen Werk Reinhard Urbach eng verbunden war. Im Vorjahr schenkte er dem Arthur-Schnitzler-Archiv im deutschen Freiburg sein Vermächtnis. Nun hat er die Bühne des Lebens für immer verlassen.

