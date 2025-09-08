Dschungel mit Wildheit & Suche nach Zugehörigkeit

Welche Räume brauchen Kinder und Jugendliche im Theater? Damit beschäftigt sich der Dschungel Wien in seiner 22. Saison, es ist die dritte unter der Leitung von Anna Horn. Mit einem bunten Mix aus Performance, Schauspiel, Tanz und Musik will man ein junges, diverses und mehrsprachiges Publikum in den Fokus rücken. Schon die ersten beiden Produktionen beschäftigen sich mit den Themen Zugehörigkeit, Identität und dem Wunsch, die eigene Geschichte mitzugestalten.