Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junges Theater

Dschungel mit Wildheit & Suche nach Zugehörigkeit

Kultur
08.09.2025 11:49
Der Dschungel Wien startet mit der Uraufführung von „Wildnis“, einem Objekttheater für Kinder ab ...
Der Dschungel Wien startet mit der Uraufführung von „Wildnis“, einem Objekttheater für Kinder ab 5 Jahren, am 20. September in die neue Saison.(Bild: Albert Frühstück)

Der Dschungel Wien, das Theater für Kinder und junge Menschen im Museumsquartier, startet mit zwei Uraufführungen in die neue Saison. Zu Jahresende soll sich die räumliche Zukunft des Hauses entscheiden. 

0 Kommentare

Welche Räume brauchen Kinder und Jugendliche im Theater? Damit beschäftigt sich der Dschungel Wien in seiner 22. Saison, es ist die dritte unter der Leitung von Anna Horn. Mit einem bunten Mix aus Performance, Schauspiel, Tanz und Musik will man ein junges, diverses und mehrsprachiges Publikum in den Fokus rücken. Schon die ersten beiden Produktionen beschäftigen sich mit den Themen Zugehörigkeit, Identität und dem Wunsch, die eigene Geschichte mitzugestalten.

„Theater für und mit jungen Menschen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es schneller als andere Institutionen auf die neuen Chancen und Herausforderungen reagieren kann“, ist Direktorin Horn überzeugt. Die Themenbereiche sind mannigfaltig, wie die gewählten Schwerpunkte zeigen: Sie reichen von Natur über Freundschaft und Selbstermächtigung bis hin zur Auseinandersetzung mit einem neuen Wir und der eigenen Entdeckungsfreude.

Anna Horn geht in ihre dritte Saison als Chefin des Dschungel Wien.
Anna Horn geht in ihre dritte Saison als Chefin des Dschungel Wien.(Bild: lukas beck)

Dschungel Wien

  • Anna Horn leitet den Dschungel im Museumsquartier das dritte Jahr.
  • 61 Produktionen gibt es diese Saison, darunter Performance und Tanz.
  • Zum Auftakt gibt es am 20. September zwei Uraufführungen „Wimmeln“ (ab 8 Jahren) und „Wildnis“ (ab 5 Jahren)
  • Details unter: dschungelwien.at

Experimentierfreude und eine ungewisse Zukunft
Neben den zehn Eigenproduktionen und fünf Koproduktionen gibt es 13 Gastspiele sowie 33 Premieren und Wiederaufnahmen aus der Freien Szene Wien. Die vergangene Saison wurde von 41.093 Menschen besucht, die Vorstellungen kamen auf eine Auslastung von 85,7 Prozent.

Was die Zukunft nach 2026 bringen wird, hängt nicht nur vom Dschungel selbst ab. Die von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) für Jahresende angekündigte Entscheidung über die derzeit geplante Übersiedlung des Hauses der Geschichte Österreich ins Museumsquartier würde auch räumliche Veränderungen für den Dschungel Wien mit sich bringen. Eines jedoch sei fix, betont Anna Horn: „Wir bleiben hier!“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Kultur
Junges Theater
Dschungel mit Wildheit & Suche nach Zugehörigkeit
Buch-Rezension
Kreator-Frontmann über die Geburt des Thrash Metal
Viele Promis dabei
„Ope(r)n Air“: „Eine Feier der Leidenschaft“
Krone Plus Logo
Musik-Juwel entdeckt
Oper aus Theresienstadt: Der Tod ist im Streik
100.000 Fans
Linzer Klangwolke: Sogar die Donau trommelte mit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf