Deal unter Dach und Fach: Wien kauft sich den Wind

Wien unabhängig von autokratischen Regimen machen

Der Bürgermeister sieht in der Energiewende daher mehr als nur Klimapolitik: Sie sei auch eine Antwort auf Teuerung und Abhängigkeit. Wien produziere künftig Strom dort, wo er gebraucht werde – und das bedeute Planungssicherheit für Haushalte, Betriebe und die Stadtwirtschaft. Auch wirtschaftlich sollen die Wiener profitieren. Weinelt spricht von einem „Konjunkturprogramm“. Jeder Arbeitsplatz bei den Stadtwerken schaffe vier weitere in der Zulieferindustrie. Ludwig: „Wir stabilisieren nicht nur die Energiepreise, sondern stärken auch den Standort Wien. Eine sichere, saubere und bezahlbare Stromversorgung ist die beste Wirtschaftsförderung.“ Und: „Wir machen Wien unabhängig von fossilen Energieformen – und von autokratischen Regimen, die damit Politik machen.“