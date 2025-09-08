Nur die Schwäche der Regierung ist Kickls Stärke

In Koalitionskreisen reagiert man zunehmend empfindlicher auf den ausbleibenden Applaus. So kurz kann eine oder einer gar nicht in einem Regierungsamt sein, dass die um die Exzellenzen hechelnden Lakaien bei ausbleibender Huldigung nicht hinter jeder noch so nobel vorgebrachten Kritik gleich eine Majestätsbeleidigung wittern.
Rasch wird einem da die furchtbar abgedroschene Killerphrase entgegengeschleudert, ob man denn Herbert Kickl zum Kanzler hochschreiben wolle? Das taugt als Argument so viel wie 2-1-0 als Formel zur Rettung der Republik.
Es ist simpel: Nur die Schwäche der Regierung ist die Stärke des FPÖ-Chefs. Dabei war zur wichtigsten Frage des Landes, der miesen wirtschaftlichen Lage, vom sonst nicht maulfaulen Herbert Kickl bisher kein Muckser zu hören.
Aber das liegt in der Natur von rechten Populisten.
Da bieten auch die AfD in Deutschland oder die Truppe rund um Marine Le Pen in Frankreich kaum ökonomische Sachpolitik an. Das liegt nicht daran, dass die Rechten dumm wären. Im Gegenteil. Die sind so schlau, dass sie die unangenehmen Maßnahmen lieber den anderen überlassen. Und dass mit Parolen wie „Migranten raus, Mauern hoch!“ ein Staat zu sanieren sei, glauben nicht einmal mehr die härtesten Fans, die mit Kickl bis zum Ende im Bierzelt ausharren.
Wer vernünftig handelt und das ordentlich erklärt, wird gewinnen. Es liegt also jetzt einmal an Stocker, Babler und Meinl-Reisinger, ob Kickl Kanzler wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.