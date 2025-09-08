Nur die Schwäche der Regierung ist Kickls Stärke

Da bieten auch die AfD in Deutschland oder die Truppe rund um Marine Le Pen in Frankreich kaum ökonomische Sachpolitik an. Das liegt nicht daran, dass die Rechten dumm wären. Im Gegenteil. Die sind so schlau, dass sie die unangenehmen Maßnahmen lieber den anderen überlassen. Und dass mit Parolen wie „Migranten raus, Mauern hoch!“ ein Staat zu sanieren sei, glauben nicht einmal mehr die härtesten Fans, die mit Kickl bis zum Ende im Bierzelt ausharren.