Frau stach auf Nebenbuhlerin ein: Mordversuch?

Sowohl die Angeklagte als auch ihr Opfer hatten abwechselnd eine Beziehung zum selben Mann. Daher geht die Anklage auch von Eifersucht als mögliches Motiv aus. Als die 40-Jährige am 2. Mai 2025 beim Hauptbahnhof Salzburg vorbeifuhr und die Nebenbuhlerin erkannte, eskalierte es: Laut Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft stieg sie aus, stürmte auf ihr Opfer zu und schrie: „Was? Du willst mich töten? Ich werde dich töten!“ Danach packte sie der Anklage nach ein Messer aus und stach auf die Frau mehrfach ein.