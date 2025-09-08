Giorgio Armani wird im kleinen Kreis beigesetzt

Letzte Ruhe in kleiner Gemeinde

Seine letzte Ruhe wird Armani auf dem Friedhof der kleinen Gemeinde Rivalta finden, etwa eine Autostunde von Mailand entfernt. Aus Respekt vor seiner Lebensleistung sollen alle Armani-Geschäfte von 15.00 Uhr an für den Rest des Tages geschlossen bleiben. Der Milliardenkonzern hat mehr als 600 Boutiquen in aller Welt. Eine Filiale befindet sich auch in Wien.