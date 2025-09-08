100 Jahre im Zeichen der Passion Christi

Mehr Präsenz für Frauenfiguren

Kommendes Jahr feiern die Spiele vom Leiden und Sterben Jesu Christi 100 Jahre. Bei der traditionellen Spielerpräsentation gab es bereits einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr. Erstmals wird Spielleiter und Autor Pfarrer Dr. Richard Geier die Geschichte aus der Perspektive der „Mirjam“ – Maria Magdalena – erzählen. Renée Gallo-Daniel und Iris Klemenschitz werden die Titelrolle verkörpern. „Es musste erst ein argentinischer Papst kommen, um Maria Magdalena als Apostelin anzuerkennen. Höchste Zeit also, dass auch die Passionsspiele in St. Margarethen weiblicher werden und den Frauenfiguren durch starke Darstellerinnen mehr Präsenz eingeräumt wird“, erklärt Geier.