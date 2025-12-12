Erlebe die Schweiz mit allen Sinnen

Von dort geht es weiter mit dem legendären Gotthard Panorama Express, der Schiff und Zug zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis verbindet. Über den glitzernden Vierwaldstättersee gleitet das Schiff vorbei an historischen Orten und eindrucksvollen Bergkulissen, bevor in Flüelen der Panoramazug wartet. Durch Tunnel und über Viadukte führt die Fahrt hinauf in luftige Höhen – stets begleitet von spektakulären Ausblicken auf die alpine Landschaft. Diese Kombination aus Natur und Ingenieurskunst lässt jeden Kilometer zum Genuss werden.