Erlebe die Schweiz mit allen Sinnen

12.12.2025 05:00
(Bild: Switzerland Tourism / Nicole Schafer, Krone KREATIV)

Das neue Reisezeit-Magazin lädt Sie ein, unser Nachbarland, die Schweiz, neu zu entdecken. Bereit für Ferien? Wir verlosen eine 4-Tage-Reise für 2 Personen „Vom Vierwaldstättersee über die Gotthard-Panormastrecke ins Tessin“. Dazu für süße Naschkatzen 4 Eintrittstickets ins Lindt Home of Chocolate in Zürich inklusive eines köstlich gefüllten Lindt-Geschenkkorbs mit erlesenen Schokoladenkreationen. Sowie 3 hochwertige Haarpflege-Sets von RAUSCH.

Schon die Anreise wird zum Erlebnis: Mit den ÖBB gelangen Sie bequem in die Schweiz – ab Wien fünfmal täglich mit dem Railjet Xpress, ab Salzburg oder Innsbruck sogar sechsmal täglich nach Zürich. Wer aus Graz startet, genießt mit dem EuroCity Transalpin eine besonders malerische Fahrt durch die Alpen – in der 1. Klasse im herrlichen Panoramawagen. So beginnt das Abenteuer Schweiz bereits beim Einsteigen.

Mit der ÖBB können Sie entspannt in die Schweiz reisen.
Mit der ÖBB können Sie entspannt in die Schweiz reisen.(Bild: Switzerland Tourism)

Von dort geht es weiter mit dem legendären Gotthard Panorama Express, der Schiff und Zug zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis verbindet. Über den glitzernden Vierwaldstättersee gleitet das Schiff vorbei an historischen Orten und eindrucksvollen Bergkulissen, bevor in Flüelen der Panoramazug wartet. Durch Tunnel und über Viadukte führt die Fahrt hinauf in luftige Höhen – stets begleitet von spektakulären Ausblicken auf die alpine Landschaft. Diese Kombination aus Natur und Ingenieurskunst lässt jeden Kilometer zum Genuss werden.

Der Gotthard Panorama Express verbindet Zug und Schiff zu einem unglaublichen Erlebnis.
Der Gotthard Panorama Express verbindet Zug und Schiff zu einem unglaublichen Erlebnis.(Bild: KEYSTONE / Dominik Baur)

In Vitznau oder Weggis laden charmante Hotels zum Verweilen ein, bevor die Reise im mediterranen Lugano ihren krönenden Abschluss findet. Sonne, See und südliches Lebensgefühl sorgen hier für den perfekten Kontrast zu den imposanten Gipfeln des Nordens.

Weggis
Weggis(Bild: Luzern Tourismus / Marvinho dos Santos)
Die Kathedrale San Lorenzo in Lugano
Die Kathedrale San Lorenzo in Lugano(Bild: Switzerland Tourism/Tina Sturzenegger)

Und das Beste: Mit dem Swiss Travel Pass, dem praktischen All-in-one-Ticket für Bahn, Bus und Schiff, lässt sich die gesamte Schweiz flexibel erkunden – auf über 29.000 Kilometern Streckennetz. Einfach einsteigen, zurücklehnen und genießen – ganz ohne Stress oder Parkplatzsuche.

Süße Träume aus Schokolade
Ein weiteres Highlight wartet in Kilchberg bei Zürich: das Lindt Home of Chocolate. Das moderne Schokoladenmuseum ist ein Paradies für Naschkatzen und Wissbegierige gleichermaßen. Besucher erfahren dort, wie aus der Kakaobohne feinste Schweizer Schokolade entsteht – und dürfen natürlich auch selbst verkosten.

Der Schokobrunnen in der Lindt Hall of Chocolate ist das Herzstück des Museums.
Der Schokobrunnen in der Lindt Hall of Chocolate ist das Herzstück des Museums.(Bild: Jorma Mueller)

Der größte Lindt Shop der Welt, das elegante Lindt Café und der beeindruckende Schokoladenbrunnen machen den Besuch zu einem Erlebnis für alle Sinne. Dazu gibt’s als Draufgabe einen köstlich gefüllten Lindt-Geschenkkorb mit erlesenen Schokoladenkreationen – ein süßes Stück Schweizer Lebensfreude!

(Bild: Lindt)

Tauchen Sie ein in die genussvolle Welt der Schokolade und genießen Sie eine erlesene Auswahl der beliebtesten Lindt Schokoladenkreationen. Ein Mix aus feinster Lindt Tafelschokolade und eine köstliche Vielfalt exklusiver Lindt Pralinés. Erleben Sie die unvergleichliche Qualität und den weltberühmten Geschmack von LINDOR. Ein wahrer Genuss, der jeden Schokoladenliebhaber begeistern wird.

„Krone“-Magazin Reisezeit Schweiz

Das neue „Krone“-Magazin „Reisezeit Schweiz“ gibt es ab sofort um nur 5,90 € in allen Trafiken, im ausgewählten Handel und auch online unter www.kronevorteilswelt.at zu kaufen. Krone-PLUS-Abonnenten mit Premium-Zugang erhalten alle Magazine kostenlos im „Krone“-ePaper.

Natürliche Schönheit mit RAUSCH
RAUSCH steht seit 135 Jahren für natürliche, wirksame Pflege auf Basis wertvoller Kräuterextrakte, perfekt abgestimmt auf die Haar- und Kopfhautbedürfnisse. Die hochwertigen Rezepturen verbinden traditionelles Kräuterwissen mit moderner Forschung und schenken spürbares Wohlbefinden – natürlich, sanft und nachhaltig.

RAUSCH bietet Ihnen individuell auf Ihre Haar- und Kopfhautbedürfnisse angepasste Pflegeprodukte ...
RAUSCH bietet Ihnen individuell auf Ihre Haar- und Kopfhautbedürfnisse angepasste Pflegeprodukte an.(Bild: Rausch)

Mitmachen und gewinnen!
 Ob beeindruckende Alpenpanoramen, zartschmelzende Schokolade oder duftende Kräuterpflege – diese Preise bringen ein Stück Schweiz zu Ihnen nach Hause. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück schon bald auf Entdeckungsreise gehen! Zusammen mit Schweiz Tourismus, den ÖBB, Swiss Travel System, Lindt und RAUSCH verlost die „Krone“ folgende tolle Preise unter allen Lesern:  

  • Eine 4-tägige Schweiz-Reise „Vom Vierwaldstättersee über die Gotthard-Panoramastrecke ins Tessin“ für 2 Personen. 
    Diese Reise beinhaltet eine Bahnfahrt 2. Klasse hin und zurück ab Österreich auf allen von den ÖBB betriebenen Strecken mit dem Tagzug, einen einen 4-Tages-Swiss-Travel-Pass für zwei Personen, eine Fahrt & Reservierung in der 1. Klasse im Gotthard Panorama Express sowie drei Nächtigungen inkl. Frühstücksbuffet in mindestens 3*-Hotels (1 Nacht in Vitznau oder Weggis, 2 Nächte in Lugano)

  • 4 Eintrittstickets ins Lindt Home of Chocolate in Kilchberg (Zürich) plus Lindt Schokolade

  • 3 exklusive Pflegesets von RAUSCH personalisiert und abgestimmt auf Ihre Haar- und Kopfhautbedürfnisse. 

Jetzt gleich HIER mitmachen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 23.1., 09:00 Uhr.

