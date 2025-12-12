Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlecht informiert?

Bangen um Sicherheit nach Sperre von Bahnübergang

Niederösterreich
12.12.2025 05:45
Plötzlich abgesperrt: Aufregung gibt es in Klein-Meiseldorf bei Bürgern, die sich hinters Licht ...
Plötzlich abgesperrt: Aufregung gibt es in Klein-Meiseldorf bei Bürgern, die sich hinters Licht geführt fühlen.(Bild: zVg/privat)

Völlig intransparent für Bürger dürften Verhandlungen über die Bahnkreuzungen in Klein-Meiseldorf (Niederösterreich) über die Bühne gegangen sein. Die Ausweichroute des gesperrten Übergangs soll sicherer gemacht werden, Planungen seien schon beauftragt, beruhigt der Bürgermeister.

0 Kommentare

Aufregung herrscht derzeit im Hauptort der 850-Seelen-Gemeinde Meiseldorf im Waldviertler Bezirk Horn. Denn in der nahe der Franz-Josefs-Bahn gelegenen Kommune gibt es gleich mehrere Bahnübergänge, drei davon allein auf den Straßen von Klein-Meiseldorf. Obwohl die Bürger nichts davon gewusst hatten, wurde sogar noch direkt vor einer Informationsveranstaltung plötzlich eine der Kreuzungen gesperrt.

Lesen Sie auch:
In Ziersdorf will Bürgermeister Schröter die Auflassung der Bahnkreuzung in der Horner Straße ...
Gemeinde wehrt sich
Sperre von Bahnkreuzung droht Ort zu „zerreißen“
27.07.2025
Sicherheit kostet Geld
Mehr Bahnschranken sollen Menschenleben retten
10.04.2025
Freude in Wieselburg
Bahnübergänge: Grünes Licht für mehr Sicherheit
15.07.2025

„Einsicht zum Teil verweigert“
Wirbel herrscht auch, weil sich einige Bürger von Ortschef Nikolaus Reisel in der Debatte um den Erhalt der Schienenkreuzungen hinters Licht geführt fühlen: „Zuerst hat er uns die Einsicht in Teile der Akten verweigert. Jetzt wurden wir überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt der 70-jährige Josef Piewald.

Gefährliche neue Ausweichroute ...
Die Ausweichroute, die auf der L 42 unter einer Eisenbahnbrücke hindurchführt, sei zudem wesentlich gefährlicher, als der Weg über die gesicherte Bahnkreuzung. Denn um auf die L 42 zu kommen, muss man eine steil abschüssige Gasse nehmen. Unten angekommen, sieht man in die Kreuzung nur schwer ein. Neben hoher Rutschgefahr im Winter sei der Verkehrsspiegel oft eingefroren. Zudem sei der Gehsteig unter der Brücke an der schmalsten Stelle nur 1,15 Meter breit. „Und da sollen jetzt mehr Leute gehen und mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren – und dazu noch die Lastwagen in diesem Nadelöhr, wo man nicht ausweichen kann“, schwant dem Pensionisten Übles.

Planungen bereits beauftragt
Bürgermeister Reisel beruhigt, dass bereits Planungen für Sicherheitsumbauten auf der Route in Auftrag gegeben wurden. Die Unterführung der Eisenbahnbrücke wird aber nicht breiter – „im Zweifel hat der fahrende Verkehr Nachrang!“

Zitat Icon

Es ist eine Frechheit von Bund und Land, wie man Gemeinden bei Eisenbahnkreuzungen allein im Regen stehen lässt!

Nikolaus Reisel, ÖVP-Bürgermeister von Meiseldorf, Bezirk Horn

Bild: Attila Molnar

Für kleine Gemeinde unleistbar
Beim Verfahren, in dem die Gemeinde nur beschnittene Rechte hätte, sprach man sich für die Erhaltung aller Bahnübergänge inklusiver Sicherungen aus, beeinspruchte ein erstes Gutachten. Vergebens. Der Ortschef: „Wenn wir den Übergang erhalten wollen, müssten wir jetzt 750.000 Euro für die nächsten 25 Jahre aufbringen. Das können wir uns nicht leisten!“

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.401 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.604 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.372 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf