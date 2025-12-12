Bangen um Sicherheit nach Sperre von Bahnübergang

Gefährliche neue Ausweichroute ...

Die Ausweichroute, die auf der L 42 unter einer Eisenbahnbrücke hindurchführt, sei zudem wesentlich gefährlicher, als der Weg über die gesicherte Bahnkreuzung. Denn um auf die L 42 zu kommen, muss man eine steil abschüssige Gasse nehmen. Unten angekommen, sieht man in die Kreuzung nur schwer ein. Neben hoher Rutschgefahr im Winter sei der Verkehrsspiegel oft eingefroren. Zudem sei der Gehsteig unter der Brücke an der schmalsten Stelle nur 1,15 Meter breit. „Und da sollen jetzt mehr Leute gehen und mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren – und dazu noch die Lastwagen in diesem Nadelöhr, wo man nicht ausweichen kann“, schwant dem Pensionisten Übles.