Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit über 65 zum Mond?

Traum eines Astronauten und unseres Austronauten

Adabei Österreich
12.12.2025 06:00
Viehböck (1991 für fast 8 Tage im All) und Kollege Hadfield insgesamt 166 Tage im Weltraum ...
Viehböck (1991 für fast 8 Tage im All) und Kollege Hadfield insgesamt 166 Tage im Weltraum trafen sich in Wien.(Bild: Call Magazine)

„Seid stolz auf euren Franz!“ Der kanadische Kult-Raumfahrer James Hadfield sang einst auf der Raumstation ISS einen Welthit von David Bowie – jetzt traf er in Wien seinen österreichischen All-Kollegen Franz Viehböck wieder.

0 Kommentare

Kennengelernt haben sich unser Mann im All Franz Viehböck (65) und sein Kollege Chris Hadfield (66) bereits vor über 20 Jahren. Der Kanadier, der als Kommandant der ISS Nachrichten von Königin Elisabeth (†2022) im All erhielt, oder mit Schauspieler William Shatner, der dabei als „Captain Kirk“ auftrat, in einer Live-Schaltung sprach, schaffte auch einen YouTube-Hit. Nämlich, als er David Bowies (†2016) Kulthit „Space Oddity“ einsang und – samt im All gedrehten Video – Millionen von Menschen begeisterte.

Hadfield streute Viehböck Rosen
In der „CALL“-Redaktion in Wien trafen sie sich am Donnerstag zur ersten Folge der „Sofatalks“, einem neuen Gesprächsformat des High-End-Magazins, das ab Jänner zu sehen sein wird. Hadfield war nämlich im Vorfeld von einer prominent besetzten Jury, darunter MAK-Direktorin Lilli Hollein und Galerist Thaddaeus Ropac in die Liste der „100 inspirierendsten Menschen der Welt“ des Magazins gewählt worden. Hadfield, er war 21 Jahre lang Astronaut, umrundete 2650 Mal unseren Planeten, streuten Viehböck von Beginn an Rosen: „Österreich kann stolz sein auf Franz“, und fügte hinzu, was er an ihm schätzt, „t sein Weitblick und sein persönliches Engagement bei seiner Mission als erster Österreicher ins Weltall zu fliegen. Er musste perfekt Russisch lernen, sich intensiv vorbereiten, um seine komplexen Aufgaben im All zu bewältigen. Er hat das fantastisch gemacht.“

„Sofatalks“: Das „Call Magazine“ lud die beiden Astronauten zum Talk nach Wien ein.
„Sofatalks“: Das „Call Magazine“ lud die beiden Astronauten zum Talk nach Wien ein.(Bild: Call Magazine)

Danach gefragt, ob die beiden eigentlich nochmal ins All fliegen wollen würden, sagten sie unisono: „Ja, sofort, wenn es zum Mond geht!“ Na, dann . . .

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.401 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.604 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.372 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Adabei Österreich
Mit über 65 zum Mond?
Traum eines Astronauten und unseres Austronauten
Auf Gut Aiderbichl
Party rund um die besten Schlagzeilen von 2025
Krone Plus Logo
Kräftemessen im ORF
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
Jetzt selbstständig
Ex-Ö3-Star Elke Rock: Bereit für neues Abenteuer
Kurz nach der Hochzeit
Porsche schenkte seiner Gattin Immobilienimperium
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf