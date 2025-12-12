Traum eines Astronauten und unseres Austronauten

„Seid stolz auf euren Franz!“ Der kanadische Kult-Raumfahrer James Hadfield sang einst auf der Raumstation ISS einen Welthit von David Bowie – jetzt traf er in Wien seinen österreichischen All-Kollegen Franz Viehböck wieder.
Kennengelernt haben sich unser Mann im All Franz Viehböck (65) und sein Kollege Chris Hadfield (66) bereits vor über 20 Jahren. Der Kanadier, der als Kommandant der ISS Nachrichten von Königin Elisabeth (†2022) im All erhielt, oder mit Schauspieler William Shatner, der dabei als „Captain Kirk“ auftrat, in einer Live-Schaltung sprach, schaffte auch einen YouTube-Hit. Nämlich, als er David Bowies (†2016) Kulthit „Space Oddity“ einsang und – samt im All gedrehten Video – Millionen von Menschen begeisterte.
Hadfield streute Viehböck Rosen
In der „CALL“-Redaktion in Wien trafen sie sich am Donnerstag zur ersten Folge der „Sofatalks“, einem neuen Gesprächsformat des High-End-Magazins, das ab Jänner zu sehen sein wird. Hadfield war nämlich im Vorfeld von einer prominent besetzten Jury, darunter MAK-Direktorin Lilli Hollein und Galerist Thaddaeus Ropac in die Liste der „100 inspirierendsten Menschen der Welt“ des Magazins gewählt worden. Hadfield, er war 21 Jahre lang Astronaut, umrundete 2650 Mal unseren Planeten, streuten Viehböck von Beginn an Rosen: „Österreich kann stolz sein auf Franz“, und fügte hinzu, was er an ihm schätzt, „t sein Weitblick und sein persönliches Engagement bei seiner Mission als erster Österreicher ins Weltall zu fliegen. Er musste perfekt Russisch lernen, sich intensiv vorbereiten, um seine komplexen Aufgaben im All zu bewältigen. Er hat das fantastisch gemacht.“
Danach gefragt, ob die beiden eigentlich nochmal ins All fliegen wollen würden, sagten sie unisono: „Ja, sofort, wenn es zum Mond geht!“ Na, dann . . .
