Hadfield streute Viehböck Rosen

In der „CALL“-Redaktion in Wien trafen sie sich am Donnerstag zur ersten Folge der „Sofatalks“, einem neuen Gesprächsformat des High-End-Magazins, das ab Jänner zu sehen sein wird. Hadfield war nämlich im Vorfeld von einer prominent besetzten Jury, darunter MAK-Direktorin Lilli Hollein und Galerist Thaddaeus Ropac in die Liste der „100 inspirierendsten Menschen der Welt“ des Magazins gewählt worden. Hadfield, er war 21 Jahre lang Astronaut, umrundete 2650 Mal unseren Planeten, streuten Viehböck von Beginn an Rosen: „Österreich kann stolz sein auf Franz“, und fügte hinzu, was er an ihm schätzt, „t sein Weitblick und sein persönliches Engagement bei seiner Mission als erster Österreicher ins Weltall zu fliegen. Er musste perfekt Russisch lernen, sich intensiv vorbereiten, um seine komplexen Aufgaben im All zu bewältigen. Er hat das fantastisch gemacht.“