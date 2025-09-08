„Sind die höheren Preise sozial, Frau Reinagl?“

Seit fast drei Jahren ist Alexandra Reinagl die Vorsitzende der Wiener Linien Geschäftsführung und verantwortet dort die Bereiche Betrieb, Vertrieb sowie die Unternehmenskommunikation. Die studierte Juristin kam nach verschiedenen Stationen in der Stadtverwaltung – wo sie unter anderem für die Finanzierung des Öffentlichen Verkehrs in Wien verantwortlich war – und ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zu den Wiener Linien. Die „Krone“ hat ihr zehn Fragen gestellt.