Kehrtwende? Verstappen und Marko reden Klartext

Noch ist nicht ganz klar, ob die wiedergefundene Performance von Verstappens RB21 der Strecke in Monza und dem spezifischen Setup geschuldet war oder ob es im letzten Drittel der Saison noch zu einem Wechsel der Kräfteverhältnisse kommt. „Jetzt haben wir auch einen Monza-Heckflügel gehabt, das haben wir die letzten paar Jahre nicht gehabt“, nannte Verstappen, der am Samstag schon die Pole-Position herausgeholt hatte, einen Grund für seine Stärke im Autodromo Nazionale. Er sehe darüber hinaus aber Anhaltspunkte für eine allgemeine Trendumkehr.