Ski-Dame schwer verletzt: Olympia-Traum geplatzt!

Nyberg selbst gibt sich auf Instagram kämpferisch. Auf Instagram postet sie ein Foto, das sie während des Trainingslagers in Argentinien zeigt. Daneben schreibt sie: „Das letzte Skifoto für eine Weile. Ich bin beim Training in Argentinien gestürzt und habe mir das Knie verletzt. Die Operation ist vorbei, jetzt geht es Schritt für Schritt vorwärts.“