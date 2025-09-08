Ski-Dame schwer verletzt: Olympia-Traum geplatzt!

Der Traum von den Olympischen Winterspielen ist für Lisa Nyberg schon ausgeträumt. Die Schwedin hat sich während des Trainingslagers in Argentinien schwer verletzt – sie muss wohl die gesamte kommende Saison aussetzen.
Nyberg selbst gibt sich auf Instagram kämpferisch. Auf Instagram postet sie ein Foto, das sie während des Trainingslagers in Argentinien zeigt. Daneben schreibt sie: „Das letzte Skifoto für eine Weile. Ich bin beim Training in Argentinien gestürzt und habe mir das Knie verletzt. Die Operation ist vorbei, jetzt geht es Schritt für Schritt vorwärts.“
Der große Traum ist geplatzt
Wie „skidor“ berichtet, hat sich die Schwedin beim Riesenslalom-Training verletzt. „Lisa zog sich in einer Linkskurve einen schlimmen Cut zu und spürte sofort, dass etwas in ihrem Knie verletzt war“, erklärt Charlie Laband, Cheftrainerin des schwedischen Damen-Teams. Details zur Verletzung sind derzeit noch nicht bekannt.
Bitter für Nyberg! Denn die 23-Jährige ist amtierende schwedische Meisterin in Abfahrt und Super-G und zeigte in der vergangenen Saison immer wieder auf. Ihr großer Traum von den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina ist jetzt aber geplatzt. Die junge Schwedin ist wohl sogar für die gesamte Saison zum Zuschauen verdammt.
