„Wir wollten ein großes Thema leise erzählen“

„Krone“: „Zweitland“ von Regisseur Michael Kofler zeigt uns einen fast in Vergessenheit geratenen Abschnitt der Geschichte. Sie kommen selbst aus Südtirol – wie präsent sind dort die Ereignisse der so genannten „Feuernacht“, die im Film thematisiert werden?

Thomas Prenn: Das war bei uns zwar Schulstoff, aber als Schüler habe ich die Tragweite damals gar nicht begriffen, was das für Südtirol bedeutet hat. Es ist auch zeitlich noch zu nah, so dass es allgemein wenig besprochen wird, eher unter der Oberfläche schwebt. „Zweitland“ ist auch der erste Film dazu. Dafür habe ich mich natürlich in die Zeit vertieft. Um dann zu erkennen, dass die Gefahr besteht, zu theoretisch zu werden. Mich hat dann mehr die körperliche, bäuerliche Arbeit zu meiner Figur geführt, das war ein schöner Prozess.