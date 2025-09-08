Pilloni: „Wir hätten gerne einen Hauptsponsor!“

Zwei Siege und zwei Niederlagen in der Champions Hockey League, mit sechs Punkten ist der KAC voll im Rennen ums Achtelfinale. Die „Krone“ sprach mit General Manager Oliver Pilloni im Interview über Themen wie die Neuzugänge, den routinierten Kader, die Ligafavoriten oder auch über die finanzielle Situation bei den Rotjacken.
Nach 4000 Reise-Kilometern kam der KAC gestern Abend wieder in Klagenfurt an – insgesamt hält man jetzt bei sechs Punkten aus vier Partien in der Champions Hockey League. Bei Verteidiger Jesper Jensen Aabo gab’s gestern nach dem Check gegen seinen Kopf keine Verletzungsanzeichen, Stürmer From könnte jedoch gesperrt werden. Die „Krone“ sprach vorm Start der ICE-Liga am Freitag mit General Manager Oliver Pilloni über. . .
