Pilloni: „Wir hätten gerne einen Hauptsponsor!“

Nach 4000 Reise-Kilometern kam der KAC gestern Abend wieder in Klagenfurt an – insgesamt hält man jetzt bei sechs Punkten aus vier Partien in der Champions Hockey League. Bei Verteidiger Jesper Jensen Aabo gab’s gestern nach dem Check gegen seinen Kopf keine Verletzungsanzeichen, Stürmer From könnte jedoch gesperrt werden. Die „Krone“ sprach vorm Start der ICE-Liga am Freitag mit General Manager Oliver Pilloni über. . .