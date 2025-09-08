„Ratsch’n werden wir nie, sondern viel lernen!“

Start in ein neues spannendes Kapitel

Mit Extrawurstbrot, Tomaten und geschälten Gurken als Jause, einer gehörigen Portion Wissensdurst sowie einem Rucksack voller Neugierde, Selbstbewusstsein und Abenteuerlust wird Clara der Start in ihre künftige Schullaufbahn bestimmt gut gelingen.

Mit Geschichten wie Claras beginnt am Montag für tausende Familien in Kärnten ein spannendes Kapitel. Zwischen Zahlen, Buchstaben, neuen Freundschaften und ersten Lernerfolgen werden die Taferlklassler in den kommenden Wochen und Monaten ihren Platz in der großen Welt der Schule finden.