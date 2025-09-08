„Wir kommen im nächsten Jahr noch stärker zurück“

Stille. Lange Gesichter. Leere. Die Stimmung im Flieger nach der 17:24-Niederlage im Finale der European League of Football in Stuttgart gegen Surge war bei den Vienna Vikings naturgemäß im Keller. Gut, dass der Flug nach Wien nur etwa eine Stunde dauerte. „Das fühlt sich einfach scheiße an“, brachte es Quarterback Ben Holms auf den Punkt. Und nahm die Niederlage auf seine Kappe: „Ich habe kein sauberes Spiel geliefert.“