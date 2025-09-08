Vorteilswelt
Vikings mit Ansage

„Wir kommen im nächsten Jahr noch stärker zurück“

Sport-Mix
08.09.2025 06:30
Die Vikings landeten nach den Titelträumen hart auf dem Boden der Realität.
Die Vikings landeten nach den Titelträumen hart auf dem Boden der Realität.(Bild: HANNES_JIRGAL)

Aus der Traum. Die Vienna Vikings verloren mit 17:24 in Stuttgart gegen Surge ihr zweites Finale in der European League of Football in Folge. Dabei lag der Champion von 2022 vor mehr als 36.000 Fans lange in Führung. Quarterback Ben Holmes nahm die Niederlage auf seine Kappe. 

Stille. Lange Gesichter. Leere. Die Stimmung im Flieger nach der 17:24-Niederlage im Finale der European League of Football in Stuttgart gegen Surge war bei den Vienna Vikings naturgemäß im Keller. Gut, dass der Flug nach Wien nur etwa eine Stunde dauerte. „Das fühlt sich einfach scheiße an“, brachte es Quarterback Ben Holms auf den Punkt. Und nahm die Niederlage auf seine Kappe: „Ich habe kein sauberes Spiel geliefert.“ 

15. Etappe
Palästina-Aktion sorgt für Sturz bei der Vuelta

