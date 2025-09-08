DFB-Elf ausgepfiffen: Ansage von Nagelsmann!

Der Super-GAU ist ausgeblieben, aber auch im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (3:1) zeigt Deutschland über weite Strecken einen schwachen Auftritt. Zur Halbzeit gibt es Pfiffe von den DFB-Fans – dazu nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Spielende Stellung.
„Das macht mit mir jetzt nichts. Generell muss man für die Fans Verständnis zeigen, wenn sie sich das anders erwarten. Ich glaube, so ein Ticket kostet auch so ein bisschen was und die wollen anderen Fußball sehen. Das kann ich nachvollziehen“, zeigt sich Nagelsmann gegenüber RTL nach dem Spiel zunächst verständnisvoll.
Allerdings haben die Pfiffe zur Halbzeit doch Spuren hinterlassen: „So Pfiffe in der Halbzeit bringen einen jetzt nicht allzu viel nach vorne. Wenn man alles gemeinsam macht – das ist ja das, was wir in unserem Land noch verstehen müssen - dann funktioniert es tatsächlich meistens viel, viel besser“, so der Bundestrainer. Ansage an die DFB-Fans!
Showdown gegen Luxemburg
Nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei haben die Deutschen gegen Nordirland, trotz erneut blassem Auftreten, die große sportliche Katastrophe verhindert. Immerhin hat das Team Moral gezeigt und nach dem Ausgleichstreffer durch den Außenseiter doch noch den Sieg erkämpft.
„Die Körpersprache war insgesamt viel besser als im letzten Spiel. Auch bei denen, die reingekommen sind. Aber wir haben noch viele Schritte zu gehen“, zeigt sich Nagelsmann realistisch. Der Druck auf den Teamchef wächst unterdessen dennoch weiter. Am 10. Oktober muss gegen Luxemburg auf jeden Fall ein überzeugender Sieg her.
