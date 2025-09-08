DFB-Elf ausgepfiffen: Ansage von Nagelsmann!

Allerdings haben die Pfiffe zur Halbzeit doch Spuren hinterlassen: „So Pfiffe in der Halbzeit bringen einen jetzt nicht allzu viel nach vorne. Wenn man alles gemeinsam macht – das ist ja das, was wir in unserem Land noch verstehen müssen - dann funktioniert es tatsächlich meistens viel, viel besser“, so der Bundestrainer. Ansage an die DFB-Fans!