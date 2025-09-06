Drei Tschechinnen am Purtschellersteig in Not

Gewitter und starker Nebel

Nach der Alarmierung stiegen zehn Bergretter und zwei Alpinpolizisten über die Vormauer zum Mönichsee auf. Laut Einsatzleiter Siegfried Gadocha war der ungefähre Standort war zwar rasch bekannt und korrekt, aufgrund des schwierigen Geländes und der Witterung – es herrschte ein Gewitter mit starkem Nebel – war die genauere Ortung der beiden jedoch sehr schwer.