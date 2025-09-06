Vorteilswelt
Rettung in der Nacht

Drei Tschechinnen am Purtschellersteig in Not

Salzburg
06.09.2025 13:52
Die Rettungsaktion ging bis 22.30 Uhr.
Die Rettungsaktion ging bis 22.30 Uhr.(Bild: Bergrettung St. Wolfgang)

Bei schlechtem Wetter sind junge Frauen am Schafberg in Not geraten. Auch die Bergrettung hatten Probleme mit der Witterung. Wie der Einsatz genau ablief und wie es den Frauen geht. 

Das Wetter war schlecht und dann verstiegen sich auch noch drei junge Tschechinnen bei ihrer Wanderung am Purtschellersteig (Schafberg):  Die drei befreundeten Wanderinnen konnten Freitagnachmittag wegen einer Kaltfront mit starkem Wind, Regen und Nebel am Purtschellersteig (Auerriesen) nicht mehr weitergehen. 

Eine Tschechin rutsche in unwegsames, steiles Gelände ab, eine Freundin folgte ihr. Die dritte setzte den Weg über den Purtschellersteig fort, fuhr mit dem Zug ins Tal und alarmierte dort gegen 16:30 Uhr die Einsatzkräfte der Bergrettung St. Wolfgang.

Währenddessen versuchten die beiden Frauen den Weg wieder zurückzufinden, gerieten dabei aber in noch steileres und felsdurchsetztes Gelände. Der starke Regen und die Kälte setzte ihnen stark zu, sie waren außerdem schlecht ausgerüstet. Schließlich kamen sie nicht mehr weiter.

Gewitter und starker Nebel
Nach der Alarmierung stiegen zehn Bergretter und zwei Alpinpolizisten über die Vormauer zum Mönichsee auf. Laut Einsatzleiter Siegfried Gadocha war der ungefähre Standort war zwar rasch bekannt und korrekt, aufgrund des schwierigen Geländes und der Witterung – es herrschte ein Gewitter mit starkem Nebel – war die genauere Ortung der beiden jedoch sehr schwer.

Eine Taubergung mit Hubschrauber war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. 

Nach etwa zwei Stunden fanden die Bergretter die beiden etwa 150 Meter unterhalb des Wanderweges.  „Sie waren wohlauf, obwohl unterkühlt und mit den Nerven am Ende“, so Gadocha. Weitere drei Bergretter und zwei Alpinpolizisten seilten sich zu den Verstiegenen ab.

An Seilen gesichert wurden die Tschechinnen zurück auf den Wanderweg gebracht. Nach kurzer Erstversorgung und Aufwärmen brachten die Bergretter aus St. Wolfgang die Frauen zurück zum Mönichsee. Der Einsatz wurde um 22:30 Uhr beendet. 

