Bemerkenswertes Urteil | Pfeil nach unten

Bemerkenswertes Urteil. Der eine ist politisches Feindbild vieler Österreicher, der andere greift uns tief in die Geldtaschen. Dennoch schafft es einerseits Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim APA-OGM-Vertrauensindex neuerlich locker auf den ersten Platz. Und Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ, den noch vor einem halben Jahr so gut wie keiner kannte, und der seither vor allem durch die Verbreitung schlechter Nachrichten bekannt wurde, klettert wie bei der Umfrage im April auf Platz 3. Bemerkenswert, wie die Österreicher urteilen!
Pfeil nach unten. Was können wir aus dem neuesten Vertrauensindex herauslesen? Pluspunkte sammeln, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jene Politikerinnen und Politiker, die sachlich und zurückhaltend auftreten. Die Lauten, Zuspitzenden, Polarisierenden – die werden abgestraft. Neos-Staatssekretär Schellhorn fällt hier ebenso auf wie SPÖ-Chef Andreas Babler. Für Letzteren, bereits im April ein absoluter Minusmann, zeigt der Pfeil noch weiter nach unten. Wie für insgesamt 23 der 30 abgefragten Spitzenpolitiker. Jener Mann, der am meisten polarisiert, FPÖ-Chef und „Doch-nicht-Bundeskanzler“ Herbert Kickl, bleibt weiter auf dem allerletzten Platz. Allerdings zeigt bei ihm der Pfeil nach oben, sein Minussaldo hat sich leicht von -43 im April auf nun -38 verbessert. Kann das daran liegen, dass sich Kickl praktisch den ganzen Sommer über nobel zurückhielt? Möglich, dass ein stiller Kickl insgesamt bessere Werte erzielt. Sicher aber auch, dass er nicht still bleibt!
Kommen Sie gut durch den Samstag!
