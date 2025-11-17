Komplizierte Vorzeichen für neuen ÖSV-Cheftrainer

Nachwuchs erhält Zeit für Entwicklung

Zusätzliche Springerinnen will Diethart vorerst nicht einsetzen, der Nachwuchs sei noch nicht soweit. „Jüngere gibt es leider Gottes nicht so viele, aber es ist qualitativ schon was dabei. Wir geben ihnen die Zeit, alles andere macht wenig Sinn. Die Jungen sind in Stams und in den Leistungszentren gut betreut“, sagte der Ex-Springer. Den eigentlich erst nach Olympia erwarteten Umbruch müsse man jetzt früher bewerkstelligen. „Mit meinen Co-Trainern sehen wir das genauso als Chance, das ganze System neu aufzubauen“, so Diethart. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es im Skispringen mitunter sehr schnell gehen könne. Bestes Beispiel ist sein eigener steiler Aufstieg in der Saison 2013/14 mit dem Tournee-Sensationssieg.