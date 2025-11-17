Frankreich verschifft wieder Uran nach Russland

Erste Lieferung seit drei Jahren

Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff „Mikhail Dudin“ wird genutzt, um Uran von Frankreich nach Russland zu transportieren. Die Lieferung am Samstag sei die erste gewesen, die seit drei Jahren beobachtet wurde, fügte die Organisation hinzu. Kommenden Dienstag soll der Frachter im russischen Hafen Ust-Luga in der Nähe von St. Petersburg anlegen.