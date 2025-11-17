Sie führt Bauernhof voller Liebe und Leidenschaft

Mit Schicksalsschlag zu kämpfen

Viel Mühe, Arbeit, Zeit und Leidenschaft fließt in den Hof mit Milchwirtschaft und Direktvermarktung. Die Vierfachmama betreibt den Betrieb alleine – aus einem traurigen Grund. Manuela hatte mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen. „Mein Mann ist vor zwei Jahren von uns gegangen“, sagt sie mit Tränen in den Augen. „Ich wusste nicht, wie es am Hof meines Mannes ohne ihn weitergehen wird. Ich, alleine, als Frau.“ Doch die 39-Jährige hat nicht aufgegeben – trotz einiger Herausforderungen. „Besonders bei den landwirtschaftlichen Maschinen war ich zuerst völlig aufgeschmissen, ich lernte mir – so gut es ging – alles an“, so die Milchbäuerin.