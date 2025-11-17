Erneuter Einbruch: Tresor aus Verankerung gerissen

Tresor mit Gewalt aus Verankerung gerissen

Zwischen 16.30 Uhr und 22.10 Uhr schlugen die Täter zu. Die dreisten Diebe brachen die Terrassentür des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Dort durchwühlten sie Zimmer für Zimmer, bis sie in einem Schrank auf einen verankerten Tresor stießen, „welchen sie mit Gewalt herausrissen“, beschreibt die Landespolizeidirektion den Einbruch.