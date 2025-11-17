Vorteilswelt
Schmuck gestohlen

Erneuter Einbruch: Tresor aus Verankerung gerissen

Kärnten
17.11.2025 06:32
Die Täter brachen die Terassentüre auf (Symbolbild).
Schon wieder schlugen Langfinger in Kärnten zu: Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume, bis sie auf einen Tresor stießen…

In der dunklen Herbstzeit, wenn die Tage kürzer werden, kommt es nun vermehrt zu Einbrüchen in Kärnten. So auch am Sonntag, als bislang unbekannte Täter die früh einsetzende Dämmerung nutzten, um in der Gemeinde Ferlach ein Einfamilienhaus ins Visier zu nehmen.

Tresor mit Gewalt aus Verankerung gerissen
Zwischen 16.30 Uhr und 22.10 Uhr schlugen die Täter zu. Die dreisten Diebe brachen die Terrassentür des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Dort durchwühlten sie Zimmer für Zimmer, bis sie in einem Schrank auf einen verankerten Tresor stießen, „welchen sie mit Gewalt herausrissen“, beschreibt die Landespolizeidirektion den Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich Schmuck und Dokumente im Tresor befunden haben. Der angerichtete Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Weitere Erhebungen werden geführt.

