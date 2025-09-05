Alarmierend! Nachhilfe in Salzburg deutlich teurer

Kosten für Nachhilfe steigen

Groß ist die Belastung vor allem auch für die Geldbörsen der Eltern. Sie gaben im Schnitt 920 Euro pro Kind für Nachhilfe aus. Ein Jahr davor waren es noch 820 Euro. Besonders alarmierend dabei: Die Preise in den Salzburger Nachhilfeinstituten sind sündteuer. Die Ausgaben für Lernunterstützung liegen deutlich über den dem Bundesschnitt mit 800 Euro pro Kind. Die Hälfte der Salzburger Eltern gab an, dass es eine spürbare finanzielle Belastung ist.