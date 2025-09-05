Polizei fischte illegale Kajakfahrer aus Königssee

Am Donnerstag, um 14.15 Uhr, meldete die „Bayerische Seenschifffahrt Königssee“ zwei verbotswidrig auf dem Königssee fahrende Kajakfahrer der Polizeiinspektion Berchtesgaden. Im Rahmen der Bootsstreifenfahrt wurden diese auf halber Seelänge auf Höhe der sogenannten „Echowand“ angehalten.
Die beiden Männer waren jeweils mit einem roten Einsitzer-Festrumpfkajak in Fahrtrichtung Seelände unterwegs. Beide Vehikel wurden angehalten und von den jeweiligen Führern, die aus Österreich kamen, die Personalien erhoben.
Die Weiterfahrt wurde im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auf kürzestem Wege zurück zur Seelände gestattet. Gegen die 39-jährigen und 41-jährigen Eugendorfer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz beim Landratsamt Berchtesgadener Land eingeleitet.
