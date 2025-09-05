Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neumarkt am Wallersee

Feuerwehr verhinderte Großbrand auf Balkon

Salzburg
05.09.2025 08:01
Die Flammen drohten auf den Rest des Gebäudes überzugreifen
Die Flammen drohten auf den Rest des Gebäudes überzugreifen(Bild: FF Neumarkt)

Aufgrund des raschen Eingreifens des örtlichen Löschzuges konnte am Donnerstagabend ein Großbrand im Ortsteil Sommerholz der Gemeinde Neumarkt am Wallersee (Flachgau) verhindert werden.

0 Kommentare

Bei einem Wohnhaus war eine Sitzgarnitur am Balkon im Obergeschoß in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf den Holzbalkon und die Holzfassade über. Mit einer Universalhochdruckpumpe dämmten die Floriani den Brand so weit ein, dass dieser nicht auf den Dachstuhl übergreifen konnte. Beim Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs war der Brand bereits soweit unter Kontrolle, dass nur mehr Nachlöscharbeiten durchzuführen waren. Im Zuge der Nachkontroll-Arbeiten wurden weitere Glutnester im Dachbereich entdeckt. Das Dach wurde daraufhin teilweise geöffnet und Holzfassaden im Dachgeschoß wurden entfernt, um alle Glutnester abzulöschen.

(Bild: FF Neumarkt)
Lesen Sie auch:
Bergretter tragen eine verletzte Wanderin über den Steinalmweg ins Tal.
Allein in Saalfelden
Drei Alarmierungen der Bergrettung an einem Tag
04.09.2025
Gleitschirmunfall
32-jähriger Paragleiter in Bramberg abgestürzt
04.09.2025
Dreister Dieb
Bauer hielt Gauner fest und übergab ihn an Polizei
05.09.2025
Diese Zaungäste bekamen einiges zu bestaunen.
Diese Zaungäste bekamen einiges zu bestaunen.(Bild: FF Neumarkt)

Werbung in eigener Sache
Nach dem gelungenen Einsatz wiesen die Einsatzkräfte auf sozialen Medien auf ihre missliche Lage hin. Folgendes Statement wurde veröffentlicht: „Im Zuge dieses Einsatzes wurde wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig der geografisch sehr exponierte Standort des Löschzuges Sommerholz für die Schlagkraft der Feuerwehr Neumarkt ist. Dieser Einsatz soll Mahnung genug sein, dass auf diesen Löschzug nicht verzichtet werden kann. Der Neubau des Feuerwehrhauses des Löschzuges Sommerholz darf aufgrund finanzieller Notlagen nicht hinausgezögert und schon gar nicht verhindert werden.“

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
171.673 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
166.263 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.926 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1794 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1198 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf