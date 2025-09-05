Feuerwehr verhinderte Großbrand auf Balkon

Bei einem Wohnhaus war eine Sitzgarnitur am Balkon im Obergeschoß in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf den Holzbalkon und die Holzfassade über. Mit einer Universalhochdruckpumpe dämmten die Floriani den Brand so weit ein, dass dieser nicht auf den Dachstuhl übergreifen konnte. Beim Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs war der Brand bereits soweit unter Kontrolle, dass nur mehr Nachlöscharbeiten durchzuführen waren. Im Zuge der Nachkontroll-Arbeiten wurden weitere Glutnester im Dachbereich entdeckt. Das Dach wurde daraufhin teilweise geöffnet und Holzfassaden im Dachgeschoß wurden entfernt, um alle Glutnester abzulöschen.